أسباب استبعاد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر من حركة المحافظين

تسود حالة من الترقب والقلق والهدوء قبل حركة المحافظين، التي من المقرر إعلانها بعد ساعات قليلة من الآن.



وغاب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ما يقرب شهرين عن إدارة المحافظة، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين، في مدينة بورسعيد.



وأكدت مصادر عن رحيل محافظ البحر الأحمر، وذلك عقب غيابه لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، لن يستمر في منصبة بسبب حالته الصحية، وبعض الملفات التي أخفق فيها خلال فترة توليه قيادة المحافظة، لافتًا إلى أنه حاليًا يخضع لإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقاهرة.



فيما أكدت المصادر إنّ اللواء عمرو حنفي، سيؤدى اليمين الدستورية بعد قليل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا للبحر الأحمر خلفا للواء عبد الله محافظ البحر الأحمر الحالي.





وسادت حالة من القلق والترقب والهدوء التام داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة وإعلانها رسميًّا خلال الساعات المقبلة، وتحديد مصير المحافظين ما بين الإبقاء على عدد منهم، وتعيين قيادات جديدة، وأيضا تغيير عدد كبير من نواب المحافظين.



ومع تأخر إعلان حركة المحافظين فتحت مجالًا للجدل الواسع بين المواطنين عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتبادل بعض الأسماء، وجاء أبرز المحافظين الراحلين في الحركة، محافظ سوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر.