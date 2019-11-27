"القوى العاملة": طبيبة مصرية تحصل على 285 ألف جنيه مستحقاتها عن فترة عملها بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لطبيبة مصرية تعمل لدي مجمع طبي بمكة، وبلغت إجماليها 66 ألفا و500 ريال سعودي ، أي ما يوازي 285 ألف جنيه مصري تقريبا.



وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة الطبيبة "ع .م .م" التي تعمل لدي مجمع طبي بمكة وصرف مستحقاتها المالية ، فضلا عن شهادة خبرة بمدة عملها ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقام المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان بالتواصل مع مدير الموظفين بالمجمع الطبي "أ.أ" مدير الموظفين لسرعة صرف المستحقات وشهادة الخبرة نظرا لحملها وقرب وضعها ، كما قام بمقابلة "خ .الغامدي" أحد ملاك المجمع لشرح الظروف الخاصة بالطبيبة، وبمتابعة مكتب التمثيل العمالي مشكلة الطبيبة مع المسئولين الماليين بالمجمع، تم استلامها مستحقاتها من بنك الراجحي بقيمة تتجاوز 285 ألف جنيه مصر، فضلا عن شهادة بالخبرة التي امضتها بالمجمع الطبي.



وتقدمت الطبيبة بالشكر لوزير القوي العاملة ، مكتب التمثيل العمالي علي سرعة الاستجابة لطلبها وصرف مستحقاتها.