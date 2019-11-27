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"ويكيبيديا" تغير بروفايل غادة والي لمنصبها الجديد قبل تولي المنصب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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غادة والي
غادة والي
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غيرت موسوعة ويكيبيديا، البروفايل الخاص بغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وذلك قبل توليها المنصب الجديد بشكل رسمي، والمقرر أول يناير من العام القادم 2020.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

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