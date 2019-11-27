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liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة
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يستقبل نادي ليفربول الإنجليزي، فريق نابولي الإيطالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 الذي يحمل لقبها الفريق الإنجليزي حيث فاز بالبطولة 6 مرات سابقة في تاريخه.

وقد انتهت المباراة الأولى بين الفريقين والتي كانت في افتتاح تلك النسخة على ملعب “سان باولو” في إيطاليا، بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0، في لقاء شهد تفوق واضح لأصحاب الأرض على حامل اللقب.

ويأمل ليفربول لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا في حيث يرفع الفز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول حيث يملك حاليًا 9 نقاط.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد انتصارين وتعادلين حيث لم يخسر الفريق حتى الآن في تلك النسخة من البطولة الأوروبية، فيما يأتي ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.


وسنتقل مباراة ليفربول المقبلة على قنوات بي إن سبورتس الرياضية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتحديد قناة Bein 2 حيث سيلعب اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، أي الحادية عشر بتوقيت السعودية ، العاشرة بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي من عام 2019.

 

وعانى صلاح من إصابة في الكاحل، والتي غاب على إثرها عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، كذلك تواجد على دكة البدلاء في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

 

في المقابل، يرغب فريق نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل خطف الصدارة من ليفربول.

 

ويدخل نابولي مباراة اليوم متسلحًا بفوزه على ليفربول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.

  

ويفتقد نابولي في هذا اللقاء خدمات لورينزو إنسيني؛ بسبب إصابته في المرفق، والتي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ميلان، يوم السبت الماضي، بالدوري الإيطالي.

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على نابولي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة.

 
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