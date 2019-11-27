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كورة Dortmund لايف مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة كورة أونلاين مباشر برشلونة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر لايف مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم 27 من نوفمبر فى تحديث مستمر لمنافسات الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة السادسة فى البطولة الاوروبية مشاهدة مباراة اليوم Barcelona vs Borussia Dortmund مباشر حيث يستضيف ملعب الكامب نو مباراة اليوم ويمكن متابعة مباريات دورى الابطال فى تغطية مباشرة لايف عبر البث المباشر.
 

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
مشاهدة مباراة برشلونة مع بوروسيا دورتموند مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات المجموعة  السادسة من مباريات المرحلة الخامسة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر ويسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة مشاهدة مباريات اليوم لايف فى نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء .


 
مشاهدة مباراة برشلونة اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مساء اليوم لايف فى منافسات المرحلة الخامسة من بطولة دوري الأبطال الأوروبى، كورة مباشر مباريات اليوم فى المجموعة السادسة ويحتل الترتيب الاول للمجموعة برصيد ثمانية نقاط بث مباشر لايف.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند اليوم فى تحديث مستمر عبر موقعنا كورة اون فى تغطية حية مباشرة حيث يتواجد فريق بوروسيا دورتموند فى المجموعة السادسة ويحتل الترتيب الثانى فيها بعدد سبعة نقاط حتى الان بث مباشر مباريات اليوم مجانا فى نقل مباشر لايف وتحديث دائم للمباراة.

دوري أبطال أوروبا
الجولة الخامسة – المجموعة السادسة
مباراة برشلونة مع بوروسيا دورتموند
الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين

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