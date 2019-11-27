YALLA SHOOT| مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli رابط ماتش ليفربول SALAH

ينتظر عشاق المستديرة الساحرة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل نابولى الإيطالى ضيفا على ليفربول الإنجليزى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.









وتنطلق مباراة الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساء، على ملعب "آنفيلد".





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول ضد نابولى على فضائية beIN SPORTS 2 HD.





وقبل مباراة ليفربول ضد نابولى يتصدر الريدز جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يحتل نابولى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويأتى فريق سالزبورج النمساوى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.





يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









موعد مباراة ليفربول ونابولي بدوري الأبطال اليوم





ستُقام مباراة ليفربول ونابولي على ملعب "آنفيلد"، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.









القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي بدوري الأبطال اليوم





ومن المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول ونابولي على قناة beIN Sports HD 2.









ويسعى ليفربول لمواصلة نغمة الانتصارات، لتعزيز صدارته للمجموعة، من أجل خطف بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 من دوري الأبطال، ومحاولة الدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.









ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح للتشكيلة الأساسية للريدز، بعدما تعافى من إصابته التي تعرّض لها في الكاحل.









وعانى صلاح من إصابة في الكاحل، والتي غاب على إثرها عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، كذلك تواجد على دكة البدلاء في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.









في المقابل، يرغب فريق نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل خطف الصدارة من ليفربول.









ويدخل نابولي مباراة اليوم متسلحًا بفوزه على ليفربول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.









ويفتقد نابولي في هذا اللقاء خدمات لورينزو إنسيني؛ بسبب إصابته في المرفق، والتي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ميلان، يوم السبت الماضي، بالدوري الإيطالي.









ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على نابولي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة.



