عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مازيمبي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم السبت المقبل ضد فريق نادي مازيمبي الكونغولي في إفتتاحية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا .





الزمالك يجهز أوباما لمباراة مازيمبي الكونغولي

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للمارد الأبيض أن الفريق يجهز يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق وتم ضمه للقائمة على الرغم من الإصابة التي يعاني منها ولحقت به مؤخراً وسيتم تجهيزه خلال رحلة الكونغو الحالية .

وكان أوباما قد تعرض للإصابة على مستوى الساق الأيمن وغاب عن مواجهة فريقه الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد نادي إنبي والتي خسرها فريقه بهدف واحد مقابل هدفين يوم الأثنين على ملعب إستاد السلام لحساب مباريات مؤجلات الجولة الامسة من بطولة الدوري.

وشنت الجماهير البيضاء هجوم حاد على الجهاز الفني واللاعبين بعد الهزيمة الأخيرة التي لحقت بالفريق من إنبي والتي جعلته يقبع في المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر .

ويحتاج ميتشو المدير الفني للبيت الأبيض تحقيق الفوز على مازيمبي من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء والنتيجة السلبية الأخيرة لتكون بداية هائلة في البطولة التي يطمح المارد الأبيض في إضافة لقبها السادس إلى تاريخه الذي يتوقف عند خمس بطولات منذ العام 2002.





فهل ينجح ميتشو في مصالحة جماهير القلعة البيضاء أم سيكون لمازيمبي رأي آخر ؟