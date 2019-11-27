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اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية.. تعرف على تحركات حديد عز

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
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اسعار مواد البناء اليوم

حافظت أسعار مواد البناء على استقرار في السوق المحلية اليوم الأربعاء 27-11-2019، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدتها أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات الفترة الماضية والذي بلغ نحو 200 جنيها في سعر طن الحددي و150 جنيها في سعر طن الأسمنت، وجاء ذلك بعد انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلى بشكل كبير بعد عدد من القرارات الحكومية التى أقرت على سوق مواد البناء في مصر ومنها رفع أسعار خام البيليت العالمى، وتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتصل تراجعاتها خلال العام الى نحو 25%.

اسعار الاسمنت اليوم في مصر 
استقرت اسعار الاسمنى في الاسواق المحلية بعد ارتفاع بنحو 150 جتيها للطن حيث سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن ، كما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن،  بينما سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، بينما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، بينما سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم


اسعار الحديد اليوم في مصر الاربعاء 27 نوفمبر 2019

بعد الاستقرار الذي شهدته اسعار الحديد سهدت الاسعار ارتفاع للطن بنحو 200 حنيها ، حيث سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وهو اكثر انواع الحديد انتشارا في سوق مواد البناء في مصر، وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، كما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، وسجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، بينما سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، كما سجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن.

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