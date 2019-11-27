اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية.. تعرف على تحركات حديد عز

اسعار مواد البناء اليوم





حافظت أسعار مواد البناء على استقرار في السوق المحلية اليوم الأربعاء 27-11-2019، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدتها أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات الفترة الماضية والذي بلغ نحو 200 جنيها في سعر طن الحددي و150 جنيها في سعر طن الأسمنت، وجاء ذلك بعد انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلى بشكل كبير بعد عدد من القرارات الحكومية التى أقرت على سوق مواد البناء في مصر ومنها رفع أسعار خام البيليت العالمى، وتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتصل تراجعاتها خلال العام الى نحو 25%.





اسعار الاسمنت اليوم في مصر

استقرت اسعار الاسمنى في الاسواق المحلية بعد ارتفاع بنحو 150 جتيها للطن حيث سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن ، كما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، بينما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، بينما سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.



