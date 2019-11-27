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مؤشرسوق دبي المالي يصعد إلى مستوى 2711.16 نقطة بمستهل التعاملات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.22% رابحا 6 نقطة ليصل إلى مستوى 2711.16 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 244.1 مليون سهم محققة ما قيمته 144.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1511 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

 
وعن القطاعات المرتفة بسوق دبي المالي اليوم ،فقد ارتفعت 3 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضا ببورصة دبي ، فقد وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.68%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.9%
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