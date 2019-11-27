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حكومة بوليفيا المؤقتة تُعين أول سفير للولايات المتحدة منذ أكثر من عقد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت وزارة الخارجية المؤقتة في بوليفيا، أن الحكومة المؤقتة عينت أول سفير للبلاد لدى الولايات المتحدة منذ 11 عامًا.

وكتبت الوزارة على ت"ويتر"، يوم أمس الثلاثاء: "اليوم، عين المستشار لونغاريك والتر، أوسكار سيرات كويلار، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى حكومة الولايات المتحدة. كويلار كان سفير بوليفيا السابق والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة".

في سبتمبر من العام 2008، قام رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، بطرد السفير الأمريكي فيليب جولدبيرج، متهمًا إياه بتشجيع الحركات المؤيدة للاستقلال في البلاد. ردًا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة قرارها بطرد السفير البوليفي، واصفة الادعاءات ضد جولدبيرج بأنها لا أساس لها من الصحة.

استقال "موراليس" في 10 نوفمبر ثم فر إلى المكسيك في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ردًا على إعادة انتخابه لفترة ولاية رابعة ودعوات الجيش له بالتنحي. كما استقال معظم كبار المسؤولين في بوليفيا.

ونتيجة لذلك، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، وهو المشرع المعارض جانين أنيز، أن تكون رئيس بوليفيا المؤقت. وقد وصف "موراليس" الوضع بأنه انقلاب، كان مؤيدوه يحتجون عليه.

وقد قال رئيس لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لرويترز، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، إن بوليفيا قد تحتاج إلى مساعدة خارجية للتحقيق في كمية "هائلة" من انتهاكات حقوق الإنسان والعنف بعد الانتخابات لضمان النظر إلى النتائج على أنها ذات مصداقية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المنقسمة بشدة.

وبعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام لبوليفيا، أوصى باولو أبراو، الذي يرأس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بوليفيا بطلب المساعدة من لجنة دولية من الخبراء مماثلة لتلك التي شكلت للتحقيق في اختفاء 43 طالبًا في المكسيك.

وقال أبراو في مقابلة أجريت معه في كوتشابامبا، إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الاضطرابات الأخيرة: "عادة في هذه الحالات... المؤسسات الوطنية غير مستعدة لحل مثل هذه المجموعة الضخمة من الانتهاكات" لحقوق الإنسان.

وقال أبراو، إنه تلقى روايات متناقضة عن كيفية وفاة الناس في الاضطرابات ولاحظ انعدام الثقة العميق لدى السلطات من جانب أفراد أسر الضحايا.

وفي سياق منفصل، وافقت رئيسة بوليفية المؤقتة "جانين آنييز"، على سحب الجيش من مناطق الاحتجاج، وإلغاء قانون يمنحهم سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة كجزء من اتفاق "التهدئة" الأولي، الذي تم التوصل إليه في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي مع زعماء الاحتجاجات.

وفي مقابل التنازلات، وافق أكثر من عشرة من قادة مجموعات السكان الأصليين والمزارعين والنقابات، الذين شاركوا في المحادثات على أن يأمر أتباعهم بإنهاء مظاهراتهم.

كما يأتي هذا الاتفاق المؤلف من 12 نقطة بعد إقرار تشريع جماعي من قبل الكونجرس البوليفي، يوم أمس السبت، لإلغاء الانتخابات المتنازع عليها وتمهيد الطريق لإجراء تصويت جديد دون الرئيس السابق إيفو موراليس، وهو تقدم كبير في الأزمة السياسية.
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