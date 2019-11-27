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وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر منع تسليم جثامين الفلسطينيين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
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نفتالي بينت
نفتالي بينت
وكالات
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قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، منع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين قضوا في عمليات أو مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إن الوزير بنيت أوعز إلى جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، بتنفيذ هذا القرار، الذي يأتي بعد مناقشات عديدة أجراها الوزير، حول موضوع "الردع" مع قادة أمنيين إسرائيليين.

 

ويعني هذا التوجيه، أنه لن يتم إعادة جميع جثامين الفلسطينيين الذين تحتفظ بها إسرائيل، وستحتفظ بها في المستقبل، بغض النظر عن الانتماء الفصائلي لهم، ولطبيعة العملية التي ارتكبوها أو حاولوا ارتكابها.

 

وأضاف البيان: "الحالات الاستثنائية"، ستبقى مرهونة بتقدير وزير الأمن وفقًا للظروف، كأن يكون الحديث مثلا، عن قاصرين دون سن الـ (18 عاما). وسيتم جلب هذا القرار الجديد قريبًا، للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكبنيت)، كجزء من خطوة "ردع" أوسع، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ، بعد مصادقة "الكبنيت" عليه.

 

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينت منع تسليم جثامين الفلسطينيين فلسطين

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