مصدر: تعيين الداودي محافظا لقنا خلفا للهجان (السيرة الذاتية)

قال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، إن هناك معلومات مؤكدة عن تعيين أشرف غريب الداوودي، محافظا لقنا ونقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وتعيينه محافظا للقليوبية.



المؤهلات العسكرية



بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة، ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان، زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا

المناصب القيادية الرئيسية.



وتولى "الداودي"، جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية



الميداليات والأوسمة



نــــــــوط 25ابـريـــــل 1982

نوط الواجب من الطبقة الأولى

نوط الواجب من الطبقة الثانية

نوط الواجب من الطبقة الثالثة

نوط التدريب من الطبقه الأولى

نوط الخــــدمـة الممتــــــــــازة

ميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة

ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية

ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 1973

ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952

ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء

ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية

ميدالية 25 يناير

ميدالية 30 يونيو