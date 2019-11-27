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مصدر: تعيين الداودي محافظا لقنا خلفا للهجان (السيرة الذاتية)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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قال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، إن هناك معلومات مؤكدة عن تعيين أشرف غريب الداوودي، محافظا لقنا ونقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وتعيينه محافظا للقليوبية.

المؤهلات العسكرية

بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة، ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان، زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا
المناصب القيادية الرئيسية.

وتولى "الداودي"، جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية

الميداليات والأوسمة

نــــــــوط 25ابـريـــــل 1982
نوط الواجب من الطبقة الأولى
نوط الواجب من الطبقة الثانية
نوط الواجب من الطبقة الثالثة
نوط التدريب من الطبقه الأولى
نوط الخــــدمـة الممتــــــــــازة
ميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة
ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية
ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 1973
ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952
ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء
ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية
ميدالية 25 يناير
ميدالية 30 يونيو
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