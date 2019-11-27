Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقع دبلوماسي لفوز الأهلي على النجم الساحلي في تونس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
الأهلي والنجم
الأهلي والنجم
علي نبوي
Advertisements
عبر نبيل حبشي، سفير مصر في تونس عن سعادته بتواجد بعثة الأهلي في تونس لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وأضاف أن الأهلي يبقى نموذجا مشرفا للكرة العربية والإفريقية، وهو خير سفير لهما، مؤكدًا أنه يتوقع فوز الأهلي على النجم الساحلي في مواجهة الفريقين المقبلة، نظرا للمستوى المتميز الذي يقدمه الأهلي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والتي استمرت ملامحها بشدة في الرباعية المميزة التي حققها الفريق أمس الأول علي حساب الجونة في الدوري.

وأوضح السفير نبيل حبشي أن الأهلي يبقى بمثابة نموذج يحتذى به الجميع، في ظل الصورة المشرفة التي تظهر بها جميع بعثاته الرياضية في الخارج، والتي تعكس مدى الاحترافية التي تدار بها منظومة العمل داخل نادي القرن، وتنال إشادة واحترام وتقدير الجميع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الاهلي والنجم الساحلي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ ساعة

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status