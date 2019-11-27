500 مشجع للأهلي أمام النجم الساحلي في تونس



وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي؛ لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مواجهة النجم الساحلي.



ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي التونسي والهلال اسوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.





أكد نبيل حبشي، السفير المصري في تونس أنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وأضاف إن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة على استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.