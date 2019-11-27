Advertisements
ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
بورصة الكويت
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيثوارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحا 36.82 نقطة ليصل إلى مستوى 5861.62 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحاً 51.330 نقطة ليصل إلى مستوى 6424.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.76 نقطة وجرى التداول ببورصة الكويت على 87.4 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار كويتى عبر 3877 صفقة.
وقطاعياً فقد ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ، فقد جاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.93%، تلاه شركة سنرجى القابضة بنسبة 10%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.86%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.33% ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 12.37%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 10%.
Advertisements