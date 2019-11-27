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KORA NOW| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
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مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق Valencia C.F مع نظيره Chelsea FC، شاهد بث مباشر لمباراة تشيلسي وفالنسيا المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في تمام الساعة 19:55 مساء، التي يحتضنها استاد "ميستايا".

لقاء انتزاع الصدارة بين تشيلسي وفالنسيا

يدخل فريق تشيلسي لقاء اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعهم من تحقيق الفوز في لقائين والتعادل في لقاء والهزيمة في لقاء وحيد، وأحرز نجوم البلوز 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وعلى الجانب الأخر يخوض فريق فالنسيا لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 7 نقاط جمعهم من الانتصار في مباراتين والتعادل في لقاء والهزيمة في لقاء وأحرز 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشيلسي وفالنسيا يبحثان عن الفوز

يتطلع فريق فالنسيا إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثالث للخفافيش في دور المجموعات وانتراع صدارة البطولة ولا سيما وان هذه المجموعة تشهد صراع ثلاثي بين أياكس أمستردام وتشيلسي وفالنسيا على أول بطاقتين للدور القادم، وعلى الجانب الاخر يسعى فريق البلوز إلى مواصلة أداءه الرائع تحت قيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد وتحقيق الفوز في لقاء اليوم من اجل انتزاع صدارة البطولة.

موعد مباراة تشيلسي وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة تشيلسي وفالنسيا في تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد والقدس وجزر القمر والكويت والبحرين، الساعة 21:55 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش gmt، الساعى 22:55 بتوقيت دبي ومسقط.

تشاهدون مباراة تشيلسي وفالنسيا عبر فضائية beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12264 أو القمر الصناعي سهيل سات عبر التردد 11547.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فالنسيا

حارس مرمى : كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع : فيكايو توموري ، كورت زوما ، ماركوس ألونسو و سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط : نجولو كانتي ، ماتيو كوفاسيتش و جورجينيو.

خط الهجوم : كريستيان بوليسيتش ، ويليان ، و تامي أبراهام.

تشكيل فالنسيا أمام تشيلسي

حراسة المرمي : سيليسن

خط الدفاع جاراي -كوستا-دانيل فاس-دياكابي

خط الوسط: داني باريخو- دينيس تشيريشيف--جوندوبيا

خط الهجوم : رودريجو-توريس-ماكسي جوميز

موعد المباراة :
في تمام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .
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