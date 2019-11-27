Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يخوض تدريبه الثاني في تونس بحضور السفير

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
تدريب الأهلي
تدريب الأهلي
علي نبوي
Advertisements
قرر نبيل حبشي، سفير مصر في تونس حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء علي ملعب الجامعة التونسية.

وقال السفير المصري إنه لم يتسن له حضور أول مران للفريق أمس، ولكن سيكون متواجدا اليوم في مران الأهلي؛ لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء النجم الساحلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفا أمس بعد الوصول إلى تونس علي ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الجمعة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والنجم دوري ابطال افريقيا تونس الاهلي والنجم الساحلي الاهلي

أخبار تهمك

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعة

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ ساعة

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعة و 28 دقيقة

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

موضوعات متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس قبل موقعة الترجي

السفير المصري بتونس يحضر مران الأهلي

الأهلي يرتب لرحلة النجم الساحلي

الأهلي يستخرج تأشيرات تونس استعدادا للنجم الساحلي

الأهلي ينهي كافة إجراءات السفر استعدادا لموقعة النجم الساحلي

مران الأهلي.. انتظام معلول وفايلر يطمئن على أجايي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status