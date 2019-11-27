Advertisements
Advertisements
Advertisements

YALLA SHOOT| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر
مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، مباراة جديدة تجمع بين فريق فالنسيا وفريق تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب المستايا، حيث تمكن فريق تشيلسي من المشاركة خلال 4 مباريات حتى هذه اللحظة حقق الفوز خلال مباراتين، وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، إلا إنه خسر خلال لقاء واحد فقط، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأمل فريق تشيلسي أن يحق الفوز وأن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب وأن يتنافس على صدارة جدول الترتيب، أما عن فالنسيا الذي يستعد لمواجهة غريمه استعداداً قوياً حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 7 نقاط تمكن من خطفها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مباراة واحدة وخسر في أخرى، ويسعى الفريقان أن يحققا نتيجة إيجابية تمكنهم من الإقتراب من خطف لقب البطولة.

يلتقى فريقى تشيلسي وفالنسيا فى لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب ميستايا اليوم لقاء بين فالنسيا ونظيره تشيلسى فى لقاء من نوع خاص، واض نادى تشيلسى أربعة مباريات، فاز فى مبارياتين، وتعادل لقاء، وتلقى هزيمة واحدة، حيث يحتل يحتل المركز الثانى برصيد 7 نقاط، على الجانب الآخر نادى فالسيا يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، من وز مبارياتين وتعادل مباراة، وهزيمة واحدة، ويدخل اليوم أمام البنشنرز ويحاول الخروج من اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية جيدة وفرصته فى حصد الثلاث نقاط اليوم خصوصا أنه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

 

تنطلق المواجهة بين فريقى تشيلسى وفالنسيا فى تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، والتى ستذاع على قناة بى إن سبورت 1
فالنسيا Vs تشيلسي.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : المستايا .
المعلق : خليل البلوشي .
نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي (0-1) فالنسيا.

موعد المباراة :
في تمام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

يلتقي فريق Valencia C.F مع نظيره Chelsea FC، شاهد بث مباشر لمباراة تشيلسي وفالنسيا المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في تمام الساعة 19:55 مساء، التي يحتضنها استاد "ميستايا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا و مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مشاهدة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر فلسطين

أخبار تهمك

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ ساعة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

جول PLUS: yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs valencia يوتيوب بدون تقطيع رابط مباشر

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليل وفالنسيا بث مباشر اليوم KOOORA GOAL بث مباشر فالنسيا وليل كورة لايف بدون تقطيع

موعد مباراة فالنسيا وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة فالنسيا وتشيلسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status