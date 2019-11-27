العثورعلى فنانة كورية متوفية في منزلها

عثرت الشرطة الكورية، على الفنانة الكورية الجنوبية جو هارا ميتة في منزلها في مدينة سول، وهي تبلغ من العمر 28 عامًا .

جو التي تنتمي إلى مجموعة K-Pop Kara منذ عام 2008، وصديقة سولي النجمة الكورية التي انتحرت الشهر الفائت، كانت قد شاركت متابعيها بآخر منشور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام" يوم السبت، وكان صورة لنفسها في السرير أرفقتها بتعليق جاء فيه: "ليلة سعيدة".

وكانت الشرطة الكورية قد نقلت جو إلى المستشفى في شهر مايو الماضي، بعد محاولة انتحار مزعومة، وقد اعتذرت وقتها من محبّيها قائلة إنها كانت "في معاناة بشأن عدد من القضايا".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن إدارة الشرطة الكورية خلال الساعات الماضية، أنه تم العثور على جو ميتة حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في منزلها.