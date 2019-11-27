Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثورعلى فنانة كورية متوفية في منزلها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

عثرت الشرطة الكورية، على الفنانة الكورية الجنوبية جو هارا ميتة في منزلها في مدينة سول، وهي تبلغ من العمر 28 عامًا .

جو التي تنتمي إلى مجموعة K-Pop Kara منذ عام 2008، وصديقة سولي النجمة الكورية التي انتحرت الشهر الفائت، كانت قد شاركت متابعيها بآخر منشور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام" يوم السبت، وكان صورة لنفسها في السرير أرفقتها بتعليق جاء فيه: "ليلة سعيدة".

وكانت الشرطة الكورية قد نقلت جو إلى المستشفى في شهر مايو الماضي، بعد محاولة انتحار مزعومة، وقد اعتذرت وقتها من محبّيها قائلة إنها كانت "في معاناة بشأن عدد من القضايا".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن إدارة الشرطة الكورية خلال الساعات الماضية، أنه تم العثور على جو ميتة حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في منزلها.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ ساعة

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ أقل من ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

10:57 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status