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واعظة في الأوقاف: نسبة التشابه بيننا وبين الراهبات 99%

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الداعية فاطمة موسى، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن بعض الناس تنظر لتجديد الخطاب الديني بنظرة الخوف والشك دون تركيز في الكلمة، فهناك فرق بين تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع مستجدات العصر.

وأوضحت "موسى"، خلال حوارها مع برنامج "صباح "الورد"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان ماهر في قومه في البلاغة والفصاحة ولذا كانت معجزته القرآن الكريم، وكان يستعين بالشعراء لعمل ما يشبه الدعاية للدين الإسلامي.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، أنها قامت بعقد ندوات مع بعض الراهبات، واكتشفت فيهم سمات ووقار وهدوء والتزام، ونسبة التشابه بيننا وبين الراهبات 99% في أمور الدين، والاختلاف في أمور بسيطة، مشددة على أن وجود واعظة مع راهبة يرسل رسائل دون كلام، ويؤكد على الدولة المدنية.
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