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مصادر: رحيل محافظ القليوبية في حركة المحافظين الجديدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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أكدت مصادر رسمية بديوان عام محافظ القليوبية، رحيل الدكتور علاء مرزوق محافظ الاقليم، في حركة المحافظين المرتقبة والمزمع إعلانها اليوم الاربعاء.

وتسود حالة من الترقب بين العاملين في ديوان عام محافظة القليوبية،انتظارًا لإعلان حركة المحافظين.

وتضمنت الملامح الأولية لحركة المحافظين اسم الدكتور عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظا للقليوبية، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح حركة المحافظين 2019 المتوقع إجراؤها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتضمن معلومات شبه مؤكدة عن تعيين سمير محمد حماد نائبا للمحافظ من شباب من البرنامج الرئاسي.
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