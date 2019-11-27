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نكشف حقيقة تهرب الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد الصو
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كشف مسئولو النادي الأهلي عن حقيقة الاستغناء عن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية وعدم تحمل نفقات علاجه.

وفجر الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه أمس، أن الأهلي أرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله، معلنًا عدم تحمله أي نفقات خلال فترة علاجه.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمكن وصفه سوى بأنها إشاعة سخيفة.

وأضاف المصدر: "مؤمن زكريا غير مقيد بالفريق ومجلس الأهلي يتحمل نفقات علاجه بالكامل، واللاعب نفسه يعلم أنه ليس في الأهلي بالوقت الحالي.. كيف سيمارس الكرة أو يكون على ذمة النادي وهو يتلقى العلاج".

وتابع: "في بداية أي موسم كروي إذا تعرض لاعب في أي فريق لإصابة طويلة، يتم رفع اسمه من القائمة بشكل مؤقت، وهذا لا يعني بالضرورة رحيله ولكن لاستغلال مكانه في القائمة".

واختتم المصدر: "رفع اسم مؤمن زكريا هو مجرد إجراء روتيني وطبيعي، وليس إجبارًا على رحيله لأن الأهلي يتمسك بأبنائه، وخروجه عن القائمة كان بعلم الجميع، فلماذا التحدث في هذا الوقت تحديدًا؟ أعتقد لا اللاعب ولا مجلس الإدارة ينشغل بكل هذه الكلمات".

وينتظر مؤمن زكريا، حاليًا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق، حسين عبدالدايم، بشكل خاص، كما زار اللاعبين في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة في عدة مناسبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الجمعة المقبلة على الملعب الأوليمبي برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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