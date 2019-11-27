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اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27-11-2019 في السوق المحلى.. توقعات باستمرار الاستقرار حتى نهاية الشهر
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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اسعار اللحوم اليوم
يشهد سوق اللحوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية، وذلك بعد ارتفاعا خلال تعاملات عيد الأضحى المبارك بسبب كثرة الاقبال عليها لتعاود الأسعار تراجعها مرة اخرى نتيجة لتراكم المعروض وانخفاض الطلب في السوق في الفترة التى اعقبت عيد الاضحى وتشهد الاسواق انتعاشه منذ بداية الشهر الجارى الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم الكندوز إلى نحو 120 جنيها في بعض المناطق بعدما حقق مستويات 80 جنيها و ننشر أسعار اللحوم اليوم في الأسواق على النحو التالي:
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق
سجل سعر كيلو للحم الكندوز عند مستوى 110 جنيها
سجل سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها.
سجل سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
سجل سجل سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل سعر اللحم السوداني 75 جنيه
سجل سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
سجل سعر الكبدة البلدي 90 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم في المحافظات خلال الفترة الحالية
شهدت اسعار اللحوم في المحافظات تحركات جذرية مقارنة بأسعارها في القاهرة الجيزة التى تشهد ارتفاعا نسبيا عن السعر في باقي المحافظات تشهد محافظة أسوان، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، ضمن مبادرة أعلن عنها وشارك فيها عدد من الجزارين.
توقعات اسعار اللحوم الفترة المقبلة
تشير التوقعات الى استمرار استقرار اسعار اللحوم في ابلاسواق خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار حالة العرض والطلب وتكاليف الانتاج وتربية المواشي حتى الوقت الحالى، وكانت الغرف التجارية اعلنت ان السبب الرئيسي وراء الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم هو اضطراب حالات العرض والطلب في السوق.
اسعار اللحوم في مصر اليوم
|الكندوز
|من 80 إلى 120 جنيه
|البتلو
|من 100 إلى 125 جنيه
|الضأن
|100 إلى 120 جنيه
|اللحم الجاموسي
|80 إلى 130 جنيه
|اللحم الجملي
|80 إلى 120 جنيه
|اللحم البرازيلي
|75 إلى 85 جنيه
|اللحم السوداني
|75 جنيه
|اللحم الهندي
|75 جنيه
|الضأن المستورد
|60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
|30 جنيه
|سعر الكبدة البلدي
| 90 جنيه
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