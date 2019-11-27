اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27-11-2019 في السوق المحلى.. توقعات باستمرار الاستقرار حتى نهاية الشهر

اسعار اللحوم في المحافظات خلال الفترة الحالية

شهدت اسعار اللحوم في المحافظات تحركات جذرية مقارنة بأسعارها في القاهرة الجيزة التى تشهد ارتفاعا نسبيا عن السعر في باقي المحافظات تشهد محافظة أسوان، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، ضمن مبادرة أعلن عنها وشارك فيها عدد من الجزارين.





توقعات اسعار اللحوم الفترة المقبلة

تشير التوقعات الى استمرار استقرار اسعار اللحوم في ابلاسواق خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار حالة العرض والطلب وتكاليف الانتاج وتربية المواشي حتى الوقت الحالى، وكانت الغرف التجارية اعلنت ان السبب الرئيسي وراء الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم هو اضطراب حالات العرض والطلب في السوق.



