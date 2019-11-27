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رحيل "عباس" وتعيين "الشهاوي" بدلاً منه محافظًا للمنوفية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الباهي
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توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، على أن يؤدي المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس.

ومن ضمن المحافظين الجدد، تم تعيين إبراهيم الشهاوي محافظ المنوفية بدلاً من اللواء سعيد عباس، كذلك تعيين محمد إبراهيم لطفى نائباً لمحافظ المنوفية.

جدير بالذكر أن اللواء سعيد عباس، تولى منصب محافظ المنوفية في شهر أغسطس من عام 2018، وكان قد عمل مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويعد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس أحد قادة القوات المسلحة، وتنقل بين عدة مناصب قيادية خلال السنوات الأخيرة.

ففي أعقاب ثورة يناير تولى منصب مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية، قبل أن يتولى رئاسة أركان المنطقة المركزية العسكرية، وفي 2013 شغل منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وفي 2014 تم تعيينه مديرًا لسلاح المشاة، وفي 2016 شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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