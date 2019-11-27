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عدد جديد من مجلة الكرازة بحتفل بالعيد السابع لجلوس البابا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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صدر عدد جديد من مجلة الكرازة يحمل صورة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع لجلوس قداسته على كرسي القديس مامرقس الرسول.

وجاءت داخل العدد مقال للبابا تواضروس تحت عنوان "نقطة المياة بتفرق" حيث تكلم عن تاريخ المياه عبر رحلة في أسفار الكتاب المقدس ثم استعرض خمسة تحديات تواجه مصر في هذا الملف منها زيادة عدد السكان، محدودية الموارد المائية، التغيرات المناخية، الاستخدام المفرط للمياه، التلوث البيئي.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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