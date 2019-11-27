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"الأطباء" تذكر وزيرة الصحة بوعدها باللقاء مع شباب التكليف

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أرسل نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، خطابًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتذكيرها بموعد ومكان اللقاء الذي وعدت به النقابة وشباب التكليف للجلوس معا على مائدة التفاهم والتشاور لحل ازمة نظام التكليف الجديد.

جدير بالذكر أن الوزيرة سبق وأرسلت خطابا يوم السبت الماضي إلى نقيب الأطباء تعتذر فيه عن حضور الاجتماع الذي دعاها إليه مع شباب التكليف في دار الحكمة، وطلبت الوزيرة عقد لقاء آخر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر. 

وجاء بخطاب النقيب:

"في إطار التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وبالإشارة لخطاب معاليكم الوارد إلينا يوم السبت الموافق 23-11-2019 لإتمام اللقاء بين أفراد البيت الواحد، فإن النقابة العامة للأطباء ترجو تحديد مكان الاجتماع وتحديد الوقت مع سيادته نقيب أطباء مصر وأعضاء مجلس النقابة وشباب أطباء التكليف، للوصول لحل لمشكلة نظام التكليف الجديد مع شباب الأطباء".
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