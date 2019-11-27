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توقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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حرصا من "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم خدمة لمتابعيها المهتمين بتفاصيل حالة لطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية لأسبوع، والباحثين عن النشرات الجوية باستمرار ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحررة من الأربعاء ليوم الجمعة المقبلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ورئيسها السابق: 

كشف رئيس الأرصاد الجوية السابق، الدكتور أحمد عبد العال، في تصريحات لـ"الفجر"، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أن درجات الحرارة عاودت انخفاضها مجددا اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها اليومين الماضيين، وتتراوح درجات الحرارة على محافظة القاهرة حتى نهاية الأسبوع من 24 إلى 27 والصغرى تتراوح من 13 لـ15 درجة، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مرة آخرى في فصل الخريف، نظرا لأننا مازلنا في فصل التقلبات ومتوقع حدوث أي شيء، ولكن التقلبات إذا حدثت لن تستمر سوى 48 ساعة فقط.

ووجه رئيس الأرصاد الجوية السابق، مجموعة من النصائح للمواطنين في هذه الفترة، مُطالبا بضرورة اصطحاب الجواكت في حالة الخروج من المنازل ليلا وفي الصباح الباكر، وناشد السائقين بتوخي الحذر وخاصة في الشبورة الكثيفة التي يتعرضون لها صباحا، بجانب متابعة النشرة الجوية باستمرار لمعرفة أماكن وجود الشبورة.

ومن جانبها، أوضحت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في بيانها الصادر عن الهيئة، حتى نهاية الأسبوع، قائلة إن السحب تتكاثر ويصاحبه أمطار على السواحل الشمالية، قد تصل للوجه البحري، وتنشط الرياح مما تؤدي إلى اضراب الملاحة البحرية، وعلى القائمين بالأعمال البحرية توخي الحذر أثناء الصيد.

طقس دافئ نهارا وبارد ليلا، هذا ما كشفته الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس هذه الفترة، محذرة من الشبورة المائية التي تتعرض لها لبلاد صباحا تعيق رؤية السائقين عند القيادة على الطرق السريعة.

درجات الحرارة من الأربعاء للجمعة في الجدول التالي:
الاربعاءالعظمى الصغرىالخميس العظمى الصغرىالجمعةالعظمى الصغرى
الوجه البحري والقاهرة2418الوجه البحري والقاهرة2416الوجه البحري والقاهرة2414
السواحل الشمالية الغربية2316السواحل الشمالية الغربية2315السواحل الشمالية الغربية2315
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء2419السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء2417السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء2414
جنوب سيناء والغردقة2920جنوب سيناء والغردقة2720جنوب سيناء والغردقة2720
شمال الصعيد2516شمال الصعيد2415شمال الصعيد2512
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين3318جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين2719جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين2715


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