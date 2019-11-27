توقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

حرصا من "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم خدمة لمتابعيها المهتمين بتفاصيل حالة لطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية لأسبوع، والباحثين عن النشرات الجوية باستمرار ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحررة من الأربعاء ليوم الجمعة المقبلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ورئيسها السابق:





كشف رئيس الأرصاد الجوية السابق، الدكتور أحمد عبد العال، في تصريحات لـ"الفجر"، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أن درجات الحرارة عاودت انخفاضها مجددا اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها اليومين الماضيين، وتتراوح درجات الحرارة على محافظة القاهرة حتى نهاية الأسبوع من 24 إلى 27 والصغرى تتراوح من 13 لـ15 درجة، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مرة آخرى في فصل الخريف، نظرا لأننا مازلنا في فصل التقلبات ومتوقع حدوث أي شيء، ولكن التقلبات إذا حدثت لن تستمر سوى 48 ساعة فقط.





ووجه رئيس الأرصاد الجوية السابق، مجموعة من النصائح للمواطنين في هذه الفترة، مُطالبا بضرورة اصطحاب الجواكت في حالة الخروج من المنازل ليلا وفي الصباح الباكر، وناشد السائقين بتوخي الحذر وخاصة في الشبورة الكثيفة التي يتعرضون لها صباحا، بجانب متابعة النشرة الجوية باستمرار لمعرفة أماكن وجود الشبورة.