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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019.. اسعار بورصة الدواجن تواصل استقرارها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

 بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار الدواجن في مصر خلال الفترو الحالية اشارت التوقعات الى احتمالية رتفاع اسعار الفراخ في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة المقبلة وذلك بسبب اقبال موم الشتاء الذي تتغير فيه الموازين بشأن مزراع الدواجن وتكاليف الانتاج، وانطلاقا من ذلك نستعرض اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق فضلاً عن اسعار انواع اللحوم البيضاء المجمدة والمستودة وكرتونة البيض وجاءت على النحو التالي:

اسعار الفراخ البيضاء اليوم والبلدى
سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها.

 أسعار البط واللحم الرومى في الأسواق 

سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار الكتاكيت وكرتونة البيض اليوم في الاسواق المحلية

 سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه، هذا وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، بينما بلغ سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه

مستقبل اسعار بورصة الدواجن في مصر

تشهد مصر خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في الانتاج بسبب كثرة المزراع وارتفاع انتاجها وكثرة الاستثمار في هذا المجال، الامر الذي ادى الى ارتفاع المعروض من السلعه مقابل استقرار الطلب في السوق مما تسبب في انخفاض اسعارها في السوق وخسائر فادحة للمربين ، الى ان شهدت الاسزاق انتعاشة خلال الفترة القليلة الماضية وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات الفترة المقبلة بعد استقرار المعروض في السوق واستقرار الطلب على الدواجن.
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