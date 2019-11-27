اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019.. اسعار بورصة الدواجن تواصل استقرارها

اسعار الفراخ البيضاء اليوم





بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار الدواجن في مصر خلال الفترو الحالية اشارت التوقعات الى احتمالية رتفاع اسعار الفراخ في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة المقبلة وذلك بسبب اقبال موم الشتاء الذي تتغير فيه الموازين بشأن مزراع الدواجن وتكاليف الانتاج، وانطلاقا من ذلك نستعرض اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق فضلاً عن اسعار انواع اللحوم البيضاء المجمدة والمستودة وكرتونة البيض وجاءت على النحو التالي:





اسعار الفراخ البيضاء اليوم والبلدى

سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، و سجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها.





أسعار البط واللحم الرومى في الأسواق





سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.



