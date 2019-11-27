طارق حامد ينشر صورة له مع بعثة نادي الزمالك في مطار القاهرة (صورة)

نشر طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، صورة له عبر موقع الصور الفيديوهات " إنستجرام"، مع زملائه بالفريق في مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى الكونغو.





و‏يذكر أن طارق حامد كان أكد التوجه إلى مطار القاهرة الدولي لمرافقة بعثة ⁧‫الزمالك‬⁩ إلى الكونغو، لخوض مباراة مازيمبي في أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا للتأكيد على سلامة نيته، وعدم تمرده على الرغم من أنه يعاني من إصابة في الظهر.





وكان نادي الزمالك أرسل خطابًا إلى طارق حامد، لإلزامه بالتواجد في مطار القاهرة، للسفر إلى الكونغو.



