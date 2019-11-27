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أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، تزامنا مع تعديل اوزان الاسهم و الاسواق على مؤشر مورجان ستانلى MSCI للاسواق الناشئة ، و الذى انعكس على معظم الاسواق بالمنطقة . ليتداول الرئيسي على ارتفاع بنسبة 0.15% عند 13802 نفطة ، ولازالت قيم  التداول ضعيفة و احجام عن البيع و تحفظ عن الشراء ، لحين ظهور محفزات لضخ سيولة جديدة بالسوق.
 

أخبار البورصة المصرية .. تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13802 نقطة، بينما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1398 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 27-11-2019

وإختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية للجلسة السابعة على التوالى ، لينهى الرئيسى على هبوط بنسبةـ 1.38% عند 13781 نقطة ، مع استمرار مبيعات العرب و الاجانب و التى جاء معظمها بصفقات على سهم التجارى الدولى الذى استحوذ على اعلى قيم تداول سجلت 523 مليون جنيه ، فيما انهى السبعينى على تراجع بـ 0.63% عند 530.89 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات بلغت 1.121 مليارجنيه .ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 6.889 مليار جنيه ةمن رصيده مسجلا 701.930 مليار بنهاية التداولات . 

وإستمرت حالة الاحباط لدى المستثمرين بالبورصة المصرية  من غياب المحفزات و الضبابية و عدم اهتمام الحكومة و القائمين على المنظومة بما تمر به البورصة من سوء أحوال مع تراجعات متتالية و موجات هبوط متعاقبة دون اى شفافية أو إفصاح من الشركات و لإادارة البوصة .
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