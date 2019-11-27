زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد





واكدت صحيفة الدون بالون الإسبانية على أن زيدان لا يرغب في استمرار فينيسوس جونيور والذي يحتاج إلى الحصول على دقائق مع نادٍ آخر.









واشارت التقارير إلى أن ريال مديد يريد التخلص من فينسيوس من أجل إفساح المجال للياباني الشاب كوبو الذي يمثل مستقبل خط هجوم ريال مدريد.