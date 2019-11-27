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زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان وضع مهاجم الملكي على حافة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


واكدت صحيفة الدون بالون الإسبانية على أن زيدان لا يرغب في  استمرار فينيسوس جونيور والذي يحتاج إلى الحصول على دقائق مع نادٍ آخر.


واشارت التقارير إلى أن ريال مديد يريد التخلص من فينسيوس من أجل  إفساح المجال للياباني الشاب كوبو الذي يمثل مستقبل خط هجوم ريال مدريد.


واضافت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي بلد الوليد هو الوجهة الأقرب لقدوم فينيسوس حال رحيله عن النادي الأبيض خلال الفترة القادمة.
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