Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا 10 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 17 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر الكمثرى 15 جنيهًا للكيلو، وسعر الرمان 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو.

وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ 35 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ أقل من ساعة

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل| هزة أرضية تضرب محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

10:42 ص

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status