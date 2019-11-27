من داخل الاستوديو.. عصام كاريكا يُعلن عن تحضيريه لأغاني "لوكاندة الأوباش"





كشف الفنان والملحن عصام كاريكا، عن مشاركته بأغنية جديدة مع الفنانة مايا دياب، والأغنية ستعُرض داخل أحداث مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر عصام كاريكا، صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب.وعلق عصام على الصورة قائلاً: "حالا من الاستوديو أغاني مسرحية "لوكاندة الأوباش"، إخراج أشرف زكي، إنتاج حمدي بدر، ألحان عصام كاريكا".ومسرحية "لوكاندة الأوباش" هي مسرحية غنائية استعراضية، وتجمع نخبة مُميزة من نجوم الفن، و المسرحية ستعرض في موسم الرياض، وذلك يوم 4 ديسمبر القادم.والمسرحية بطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصرى، إيمان العاصى، حمدى الميرغنى، هالة فاخر،سعد الصغير، شيماء سيف،إنجى على، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز، أحمد فوزي، ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكى.