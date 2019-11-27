نظرا لمرضه.. عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر خلفا لأحمد عبد الله

قالت مصادر مطلعة إنّ اللواء عمرو حنفي، سيؤدى اليمين الدستورية بعد قليل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا للبحر الأحمر خلفا للواء عبد الله محافظ البحر الأحمر الحالي.





سادت حالة من القلق والترقب والهدوء التام داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة وإعلانها رسميًّا خلال الساعات المقبلة، وتحديد مصير المحافظين ما بين الإبقاء على عدد منهم، وتعيين قيادات جديدة، وأيضا تغيير عدد كبير من نواب المحافظين.



ومع تأخر إعلان حركة المحافظين فتحت مجالًا للجدل الواسع بين المواطنين عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتبادل بعض الأسماء، وجاء أبرز المحافظين الراحلين في الحركة، محافظ سوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر.



ومنذ شهرين، غاب اللواء أحمد عبد محافظ البحر الأحمر عن إدارة المحافظة، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين، في مدينة بورسعيد.



وتولت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، عقب تغيب محافظ البحر الأحمر، إدارة وتسيير أعمال المحافظة، وتتابع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، سير العمل وشهدت عقد اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير بعض المناطق بمدينة الغردقة، وصرحت مؤخرا عن إنشاء معهد لمعالجة الإدمان.





الجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



وأشارت مصادر، إلى إن الحركة تشهد تعيين عدد من نواب شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب، وأن ملامح الحركة، تتضمن تعيين محافظا جديدا للإسكندرية، ومحافظا للغربية ومحافظا لبنى سويف، ومحافظا للبحر الأحمر، ونائبًا لمحافظ الإسكندرية، ونائبًا لمحافظ الجيزة.



وأشارت المصادر، إلى أن الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.