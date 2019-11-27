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محافظ الغربية يجمع أغراضه من الاستراحة عقب تأكيد نبأ تعيين "رحمى" خلفا له

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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كشفت مصادر في ديوان عام محافظة الغربية، أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية سابقا يجمع أغراضه من الاستراحه عقب تأكيد نبأ تعيين الدكتور طارق راشد رحمى خلفا له.

كما كشفت مصادر أن "السعيد" قام بتأجيل، المجلس التنفيذى وتوجده في الاستراحة في انتظار إعلان حركة المحافظين.

وتسود حالة من الترقب بين العاملين في ديوان عام محافظة الغربية، انتظارًا لإعلان حركة المحافظين، وشهدت مكاتب الديوان في المحافظة، وصول الموظفين في مواعيد العمل الرسمية، والقيام بأعمالهم وسط تردد المواطنين عليهم لإنهاء خدماتهم.

تضمنت الملامح الأولية لحركة المحافظين اسم الدكتور طارق راشد رحمى محافظا للغربية، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح حركة المحافظين 2019 المتوقع إجراؤها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتضمن تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب.

حركة المحافظين 2019

وجاءت أبرز ملامح الحركة، تعيين الدكتور طارق راشد رحمى محافظا للغربية.

الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس حاصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم "علم الحيوان وعلم الأنسجة الخلية" من جامعة كلورادوا الأمريكية، وهو من أبناء جامعة قناة السويس، الذين تخرجوا في أول دفعة لكلية العلوم عام 81، وعين داخلها معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا ومدرسًا بقسم علوم الحيوان وأستاذًا ورئيسَا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفًا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



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