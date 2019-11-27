بسبب "علبة سجاير".. فران يضرب "طفل" حتى الموت بالشرقية

ر " فران بالاعتداء على ابنه بالضرب ما أدى لإصابته،

موضحا أن المتهم طلب من ابن شقيقه التوجه إلى أحد المحلات التجارية لشراء علبة سجائر له وأعطاه مبلغ 20 جنيه إلا أن ابنه رفض وطلب من الطفل التوجه لشراء علبة السجائر إلا أن الطفل فقد المبلغ وعندما عاد إلى المتهم وأخبره بفقدان المبلغ وعدم شراء علبة السجائر قام ابن الفران وأبناء عمه" أطفال" بالاعتداء على الطفل بالضرب فيما قام المتهم أيضا بالاعتداء عليه بالضرب وسدد له عدة لكمات وضربات على رأسه أدت لحدوث نزيف بالمخ ووفاته متأثرا بإصابته بعد ذلك.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

لقي طفل مصرعه داخل مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق إثر إصابته بنزيف في المخ بعدما اعتدى عليه فران بالضرب بسبب علبة سجائر بـ20 جنيها.وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد تلقي المركز إخطارا من مستشفى صيدناوي بمستشفيات جامعة الزقازيق إخطارا باستقبال الطفل " ياسين. ي. ا " 10 سنوات مصابا بكدمات ونزيف في المخ إثر الاعتداء عليه بالضرب تعدي آخرين.وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والد الطفل اتهم " م.