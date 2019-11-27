Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "علبة سجاير".. فران يضرب "طفل" حتى الموت بالشرقية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
لقي طفل مصرعه داخل مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق إثر إصابته بنزيف في المخ بعدما اعتدى عليه فران بالضرب بسبب علبة سجائر بـ20 جنيها.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد تلقي المركز إخطارا من مستشفى صيدناوي بمستشفيات جامعة الزقازيق إخطارا باستقبال الطفل " ياسين. ي. ا " 10 سنوات مصابا بكدمات ونزيف في المخ إثر الاعتداء عليه بالضرب تعدي آخرين.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والد الطفل اتهم " م. ر " فران بالاعتداء على ابنه بالضرب ما أدى لإصابته، موضحا أن المتهم طلب من ابن شقيقه التوجه إلى أحد المحلات التجارية لشراء علبة سجائر له وأعطاه مبلغ 20 جنيه إلا أن ابنه رفض وطلب من الطفل التوجه لشراء علبة السجائر إلا أن الطفل فقد المبلغ وعندما عاد إلى المتهم وأخبره بفقدان المبلغ وعدم شراء علبة السجائر قام ابن الفران وأبناء عمه" أطفال" بالاعتداء على الطفل بالضرب فيما قام المتهم أيضا بالاعتداء عليه بالضرب وسدد له عدة لكمات وضربات على رأسه أدت لحدوث نزيف بالمخ ووفاته متأثرا بإصابته بعد ذلك. 

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ نصف ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

10:42 ص

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status