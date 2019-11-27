البطريرك يوسف العبسي: موضوع الإعلام لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أن موضوع الإعلام أصبح موضوعا هاما لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله لا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وهذا ما دفع بالكنيسة كي تعقد اجتماعات على مرات عدة في الشرق والغرب من أجل دراسة موضوع الإعلام".





كلام البطريرك العبسي جاء خلال انعقاد أعمال مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في القاهرة تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل".





أوضح في الكنيسة هناك الكثير من الأفراد والجماعات يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون انتظام او رؤى واضحة، لذلك نحاول نحن كمسؤولين في الكنيسة أن ننظم هذا الموضوع كي يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منتظمة بعيدا عن مخاطرها".



