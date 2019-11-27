Advertisements
Advertisements
Advertisements

البطريرك يوسف العبسي: موضوع الإعلام لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أن موضوع الإعلام أصبح موضوعا هاما لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله لا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وهذا ما دفع بالكنيسة كي تعقد اجتماعات على مرات عدة في الشرق والغرب من أجل دراسة موضوع الإعلام".

كلام البطريرك العبسي جاء خلال انعقاد أعمال مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في القاهرة تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل".

أوضح في الكنيسة هناك الكثير من الأفراد والجماعات يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون انتظام او رؤى واضحة، لذلك نحاول نحن كمسؤولين في الكنيسة أن ننظم هذا الموضوع كي يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منتظمة بعيدا عن مخاطرها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاعلام في خدمة الإنجيل اعمال المؤتمر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ أقل من ساعتين

مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ 41 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. بطريرك السريان الكاثوليك يزور دمشق (صور)

مارأغناطيوس يترأس القداس الإلهي ببغداد بمناسبة مؤتمر بطاركة الكاثوليك

‎بطريرك الأقباط والروم الكاثوليك ووفد من الكنيسة الكاثوليكية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

بالفيديو.. كلمة البطريرك "العبسي" في تهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بالفيديو.. البابا تواضروس يرحب ببطريرك الأقباط الكاثوليك والروم المالكيم بالكاتدرائية

بطريرك الروم الكاثوليك يزور البرازيل والأرجنتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

10:42 ص

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status