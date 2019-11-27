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عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، على أن يؤدي المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وأضافت المصادر، أن حركة المحافظين كالتالى:

 عبدالحميد عبد العزيز للقليوبية

جمال نور الدين كفر الشيخ

عصام سعد ابراهيم اسيوط

محمد الشريف اسكندرية

احمد عبد الله الانصارى الفيوم

طارق رحمى الغربية

طارق الفقى سوهاج

خالد شعيب مطروح

اشرف الدرديرى قنا

عمرو حنفى البحر الاحمر

شريف فهمى بشارة اسماعيلية

اشرف عطية عبد البارى اسوان

ابراهيم الشهاوى منوفية

اسامة القاضى المنيا

محمد هانى جمال الدين بنى سويف

ايمن مختار الدقهلية

أسماء نواب المحافظين

محمد محمود ابراهيم المنيا

حسام فوزى القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا الغربية

سمير محمد حماد القليوبية

جاكلين عازر اسكندرية

حازم عمر قنا

غادة يحيى اسوان

احمد محمود عبد العاطى الشرقية

ايناس سمير جنوب سيناء

عمرو عثمان بورسعيد

لبنى عبد العزيز الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى كفر الشيخ

بلال السعيد بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى الجيزة

هيثم فتحى الشيخ الدقهلية

احمد ناجى عدلى سوهاج

هند محمد احمد جيزة

اسلام محمد ابراهيم دمياط

محمد عماد عبدالقادر الفيوم

دينا الدسوقى مطروح

احمد شعبان اسوان

محمد ابراهيم لطفى منوفية


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