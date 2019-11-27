الفرق المتأهلة إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.









وشهدت مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة من دور المجموعات تأهل 3 فريق رسميا وهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتوتنهام لينضموا لبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس.









المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان

ريال مدريد





المجموعة الثانية

بايرن ميونخ

توتنهام





المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي





المجموعة الرابعة

يوفنتوس





ولا يزال هناك العديد من الأندية تنتظر حصد الانتصار اليوم في اليوم الثاني من دور المجموعات بالجولة الخامسة لضمان التأهل.









وسنكون على موعد اليوم مع لقاء ناري بين برشلونة ودورتموند في لقاء يحتاج الفريقين للفوز للتأهل فيما سيكون اللقاء الثاني بين ليفربول ونابولي وهما أيضاً في حاجة للانتصار للتأهل للدور المقبل.



