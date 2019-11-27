سقوط هاربين من المؤبد في حملة أمنية بالقليوبية



وفي شبرا الخيمة تم ضبط "إبراهيم. ف. ا" 31 سنة، عاطل محكوم عليه هارب في قضية جنايات قسم المطرية " مخدرات "، بالسجن المؤبد، وفي الخانكة تم "محمود. ح. ع" 22 سنة، عاطل ومقيم عرب العيايدة – دائرة المركز محكوم عليه هارب في قضية جنايات مركز الخانكة " مخدرات "، بالسجن 15 سنة، وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على هاربين من تنفيذ أحكام جنائية صادرة ضدهم بالسجن المؤبد تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهموتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مركز الخانكة وشبرا الخيمة بضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ.