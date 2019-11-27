Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط هاربين من المؤبد في حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على هاربين من تنفيذ أحكام جنائية صادرة ضدهم بالسجن المؤبد تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مركز الخانكة وشبرا الخيمة بضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ.

وفي شبرا الخيمة تم ضبط "إبراهيم. ف. ا" 31 سنة، عاطل محكوم عليه هارب في قضية جنايات قسم المطرية " مخدرات "، بالسجن المؤبد، وفي الخانكة تم "محمود. ح. ع" 22 سنة، عاطل ومقيم عرب العيايدة – دائرة المركز محكوم عليه هارب في قضية جنايات مركز الخانكة " مخدرات "، بالسجن 15 سنة، وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
Advertisements

أخبار تهمك

مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعة

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ أقل من ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

10:09 ص

عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)

10:42 ص

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status