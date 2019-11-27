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الإعدام لـ 7 أشخاص نفذوا هجوما على مطعم في بنجلاديش

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أصدرت محكمة في بنجلادش اليوم الأربعاء أحكامًا بالاعدام لسبعة أعضاء في جماعة متشددة للتخطيط لهجوم على مقهى في عام 2016 أسفر عن مقتل 22 شخصًا معظمهم أجانب في أسوأ حادث من نوعه في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال المدعي العام جولام ساروار خان للصحفيين بعد صدور الحكم في العاصمة دكا وسط إجراءات أمنية مشددة، منحتهم المحكمة أعلى عقوبة، مضيفًا، لقد ثبتت التهم الموجهة إليهم دون أي شك. وإنه تمت تبرئة أحد المتهمين الثمانية.

وبعد صدور الحكم، قال شهود عيان إن الرجال المتهمين في قفص الاتهام في قاعة محكمة مكتظة بداوا متحدين وهم يهتفون "الله أكبر".

وصدم الهجوم الذي وقع في الأول من يوليو على المطعم الذي يحظى بشعبية بين الأجانب في المنطقة الدبلوماسية في داكا الأمة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، وأشار إلى تهديد مخيف للأعمال، بما في ذلك قطاع صادرات الملابس الحيوية.

واقتحم خمسة مسلحين مقهى هولي الحرفي، وأخذوا الرهائن، وقتلوهم على مدار 12 ساعة. وكان من بين القتلى تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وأمريكي وهندي. كما قُتل المهاجمون في محاولة إنقاذ قامت بها قوات الكوماندوز التابعة للجيش.

وقال خان إن الرجال السبعة المدانين اليوم الأربعاء متورطون في التخطيط للهجوم. وإنهم ينتمون إلى الجماعة، جماعة المجاهدين في بنجلاديش، التي تسعى إلى إقامة حكم شرعي في البلد ذي الأغلبية المسلمة.

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هجوم على مطعم بنجلاديش الإعدام لـ7 أشخاص

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