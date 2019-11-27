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"في ذكرى رحيلها".. إذاعة الأغاني تحتفي بمشوار "شادية" الغنائي غدًا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
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شادية
شادية
أحمد رمضان متولي
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وافق محمد نوار رئيس الإذاعة، على تصور أحياء ذكرى رحيل "صوت مصر" شادية والذى قدمه له شريف عباس مدير عام إذاعة الأغاني، والذي يذاع الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر.

 

وتقدم إذاعة الاغانى يوم حافل بأجمل أغنيات شادية على مدار مسيرتها الفنية أشهر أغانى أفلامها وأغانى حفلاتها وأغنيات الدويتو التى شاركها الغناء نجوم زمن الفن الجميل فريد وحليم وفوزى وكمال حسنى.

 

وحرصت إذاعة الأغانى فى اختيارها لاغنيات شادية فى ذكرى رحيلها على التنوع فى تقديم كل الألوان الموسيقية التى أبدعها كبار الملحنين الذين تعاملوا مع شادية، وعلى رأسهم محمود الشريف ومنير مراد ومحمد عبد الوهاب وبليغ، وغيرهم من القامات الموسيقية.

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