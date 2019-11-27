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أمين مجلس بطاركة الشرق: التقنيات الحديثة تقود البلاد إلى ثورات
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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ماريان عيد
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قال أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الأب خليل علوان،" إن موضوع مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين" الإعلام في خدمة الإنجيل"، له أهمية كبيرة لا سيما أن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تقود البلاد إلى ثورات واسقاط حكومات وغير ذلك من المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
ومن هنا ارتأت الكنيسة أن تبحث في هذا الموضوع وأن تدخل عالم التواصل الإجتماعي من الباب العريض كي يكون هذا المسار العريض بمثابة خط الدفاع للكنيسة تجاه كل من يهاجمها بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف الآب علوان "لم يعد هناك اليوم حقيقة واضحة إنما حلت مكانها الحقيقة المضخمة ذات إيديولوجيات معينة تعمل ربما على تشويه السمعة والإيذاء او لرفع مستوى شخص ما ليس على قدر المسؤولية. وبالتالي فإن الكنيسة مدعوة لتدخل في كل هذه الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة التي يجب أن تكون في خدمتها".
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