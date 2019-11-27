أمين مجلس بطاركة الشرق: التقنيات الحديثة تقود البلاد إلى ثورات

قال أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الأب خليل علوان،" إن موضوع مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين" الإعلام في خدمة الإنجيل"، له أهمية كبيرة لا سيما أن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تقود البلاد إلى ثورات واسقاط حكومات وغير ذلك من المتغيرات التي تشهدها المنطقة.





ومن هنا ارتأت الكنيسة أن تبحث في هذا الموضوع وأن تدخل عالم التواصل الإجتماعي من الباب العريض كي يكون هذا المسار العريض بمثابة خط الدفاع للكنيسة تجاه كل من يهاجمها بشكل مباشر أو غير مباشر".



