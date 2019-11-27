اندلاع حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكر مسول أمني.

وقال المصدر الأمني، إن الحريق اندلع في معمل اللباد قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أن فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحادث، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية بين فترة وأخرى اندلاع حرائق، وترجع فرق الدفاع المدني غالبية تلك الحرائق إلى حدوث ماس كهربائي.

وفي سياق متصل، أكدت خلية الإعلام الحكومي العراقية، السيطرة التامة على الحريق الذي نشب، في الحشائش والأدغال المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق، جنوبي الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني والجهات المساندة لها، تمكنت من السيطرة على الحريق"، مشيرة إلى أنها أسفرت عن وفاة أحد رجال الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، وإصابة 8 آخرين من منتسبي الدفاع المدني أيضا بحالات اختناق طفيفة.

وكان محافظ نينوى قد أعلن حالة الطوارئ، بعد اندلاع الحريق، فيما طالبت السلطات في المحافظة، سكان المناطق المجاورة لـمعمل الكبريت، إخلاء مناطقهم تفاديا للاختناق بسبب الغازات السامة.