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أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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علق البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد على إصابته التي تعرض لها يوم امس أمام فريق باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
واكد الصحفي خافيير هيرايز لإذاعة (كادينا سير) على أن هازارد تحدث معه بعد نهاية اللقاء وأبلغه بانه لا يعاني من إصابة قوية
واضاف الصحفي أن حالة هازارد لا تدعو للقلق، اللاعب بعد نهاية المباراة أبلغني بأن الإصابة ليست مقلقة ولكنه سيضطر للخضوع للفحوصات.
وتابع الصحفي في تصريحاته، هازارد قال لي إن الفحوصات الأولية إيجابية وخرج من الملعب وهي يرتدي دعامة على قدمه اليمني وسيخضع خلال ساعات لأشعة الرنين المغناطيسي.
وكان هازارد قد غارد ملعب اللقاء في الشوط الثاني متأثراً بالإصابة التي تعرض لها عن طريق مواطنه مونييه.
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