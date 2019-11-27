أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

واضاف الصحفي أن حالة هازارد لا تدعو للقلق، اللاعب بعد نهاية المباراة أبلغني بأن الإصابة ليست مقلقة ولكنه سيضطر للخضوع للفحوصات.





وتابع الصحفي في تصريحاته، هازارد قال لي إن الفحوصات الأولية إيجابية وخرج من الملعب وهي يرتدي دعامة على قدمه اليمني وسيخضع خلال ساعات لأشعة الرنين المغناطيسي.





وكان هازارد قد غارد ملعب اللقاء في الشوط الثاني متأثراً بالإصابة التي تعرض لها عن طريق مواطنه مونييه.