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مُستشار قانوني عن زيارة "محمد بن سلمان" للإمارات: نستبشر بالخير دائما بهذا التقارب بين البلدين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
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محمد بوهارون
محمد بوهارون
الشحات غريب
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علق المُستشار القانوني الإماراتي محمد بوهارون، على زيارة ولي العهد السعودي إلى الإمارات العربية المتحدة.


وقال في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لا تعتبر زيارة بل في بلده وبين شعبه ، ونتشرف بهذه الزيارة، ونستبشر بالخير دائما بهذا التقارب بين البلدين .

 

وأضاف بأننا نعلم يقينا أن اجتماعهم خير للأمه العربية والإسلامية وأن يثمر هذا الاجتماع في مصلحة البلدين ومصلحة الدول العربية والإسلامية.

 

وأكد أن هذا الإجتماع يعد اجتماع القادة والزعماء وكما عودونا من اجتماعهم أن يظهر بقرارات حازمة وحكيمة وختاماً نسال الله تعالى أن يبارك بهؤلاء القادة اللذان يسعون دائما في الخير ووأد الفتن في مهدها.

 

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.


وتعد الزيارة الثانية خلال نحو عام، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

 

وعقد آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".


وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

 

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

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الكلمات المفتاحية

محمد بوهارون محمد بن سلمان السعودية الإمارات

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