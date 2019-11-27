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حسن الرداد ضيف شيرين سليمان على "الحياة".. غدًا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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حسن الردا
حسن الردا
أحمد رمضان متولي
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يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم غد الخميس لقاء خاصًا مع النجم حسن الرداد.

 

يتحدث حسن الرداد خلال اللقاء عن أحدث أعماله التي يستعد لتقديمها، كما يسلط الضوء على أسرته وحياته العائلية والفنية.

 

يكشف الرداد خلال الحوار عن كواليس أفلامه الأخيرة التي قدمها وأهم المحطات التي مر بها خلال مشواره الفني.

 

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.

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