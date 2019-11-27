Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتب سعودي: بفضل السيسي أصبح العالم ينظر إلى إفريقيا نظرة جديدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أ ش أ
Advertisements
أكد الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى التسويق لأفريقيا، ومساعدتها فى إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها، مشيرا إلى أن بفضله، أصبح العالم ينظر الى إفريقيا نظرة جديدة.

وقال الحربى، فى مقاله اليومى بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "إفريقيا قادمة"، إن قارة إفريقيا تعتبر من أهم القارات فى العالم، حيث يوجد بها المادة الخام لكل الصناعات القائمة فى العالم اليوم، لكنها تعرضت للاستغلال من دول كبرى، ولم يحصل أبناؤها على حقوقهم؛ حيث تحصل الدول الكبرى على المادة الخام بمبالغ قليلة جدا، لتبيعها بعد تصنيعها بمليارات الدولارات، وهو ما كان له تأثير سلبى على أبناء القارة السمراء الذين عانوا من الفقر و الجوع، بسبب نهب ثرواتهم من الدول الاستعمارية، ليضطروا للهجرة إلى أوروبا، بحثا عن فرص جديدة لهم وعن حياة أفضل.

وأضاف: "مصر الشقيقة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وملف إفريقيا الشغل الشاغل للقيادة السياسية المصرية، فقد قام الرئيس المصرى بزيارات الى دول إفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجى لمصر، وبعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، زاد الاهتمام المصرى بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار فى إفريقيا، وعقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان إفريقيا، وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار فى إفريقيا، نتيجة الجهد المصرى فى دعم إفريقيا، وفى كل عام يعقد فى مصر منتدى إفريقيا، وهذا العام عقد المنتدى فى العاصمة الإدارية، التى قال عنها الرئيس السيسى إنها جسدت تحول الحلم الى واقع".

وأشار إلى أن منتدى مصر إفريقيا الذى شاركت فيه مؤسسات اقتصادية دولية وبنوك عالمية لدعم الاستثمار فى القارة السمراء، أثمر عن توقيع عدد من الحكومات الإفريقية لشراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية كبرى تخدم الدول الإفريقية وشعوبها السمراء، لتكون تلك الاتفاقيات المخرج الرئيسى لإفريقيا من الفقر، لتتحول القارة السمراء إلى قارة تنتج وتنافس العالم بقوة فى صناعات كبرى، خصوصا وأنها عامرة بالأيدى العاملة الماهرة والقوية، فضلا عن أن الاستثمار فى إفريقيا، سيقضى على موجات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا.

وشدد على أن مصر تعد الدولة الإفريقية الأولى التى نجحت فى القضاء على الفساد، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال كلمته فى منتدى إفريقيا 2019، أهمية مكافحة الفساد، من خلال التحول إلى الرقمنة وتحييد العنصر البشرى، وكذلك الاهتمام بتوفير تعليم جيد، وكذلك تطوير القطاع الصحى، بالإضافة إلى تولى قيادات قادرة على الإدارة، نظرا لأن الإدارة الضعيفة، هى فساد فى حد ذاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسى الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

منذ 37 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت صحف إسبانيا عن تعادل ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ 36 دقيقة

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

موضوعات متعلقة

وكيل "اقتصادية النواب" يشيد بتصريحات وزير الصناعة بمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا

رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية

"إنشاء صندوق للاستثمار وتمويل المشروعات".. أبرز قرارات "السيسي" خلال فعاليات منتدى "إفريقيا 2018"

مكاسب مؤتمر إفريقيا 2018.. خبراء: المنتدى يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر

مصر تعتز بانتمائها الإفريقي.. رسائل السيسي من المنتدى الإفريقي الأوروبي بالنمسا

العلاقات المصرية الإفريقية في عهد "السيسي" ونجاحه في إعادتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status