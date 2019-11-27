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رامي صبري يكشف عن سبب حبه الشديد للراحل عامر مُنيب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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عامر منيب ورامي صبري
عامر منيب ورامي صبري
هبة أحمد
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كشف الفنان رامي صبري، عن سبب حبه الشديد للفنان الراحل عامر منيب، وعن تفاصيل لقائه به لأول مرة.

وقال رامي صبري في تصريحات صحفيه له: "كان من أهم الأصحاب عندي، هو أول واحد قدمني كملحن من خلال اغنية" الليالي"في عام 2001".

وتابع رامي قائلاً :"علاقتي بيه اتطورت في الشغل و على المستوي الشخصي لأنه شخص طيب جدا ونقي وجدع وراجل، حبيته كشخص وعامل تفاصيل كتيرة مش موجودة عند ناس كتير اوي،انا حبيته كشخص".

وأضاف رامي قائلاً :"لما حصله مشكلة الكانسر قبل وفاته بسنة أنا بدأت أقرب منه أكتر لأن كنت بدأت الغناء،لما حصله المرض كنت بروحله،كانت علاقتي بيه قوية جدًا أنا بحب عامر جدًا، وهو كان شخص محبوب أوي "

سبب وفاة عامر مُنيب

ومن الجدير بالذكر أن الفنان عامر مُنيب رحل عن عالمنا في يوم 26 نوفمبر 2011،بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

أغنية" عامل ايه في حياتك "

وفي سياق آخر، طرحت أمس كريم ابنه عامر مُنيب بالتزامن مع الذكري الثامنة لرحيله، ديو غنائي بعنوان" عامل ايه في حياتك "يجمع بين صوتها، وصوت والدها الراحل الفنان عامر مُنيب، وعند طرح الأغنية تداول بدأ رواد التواصل الاجتماعي يقومون بنشرها عبر حسابتهم الشخصية المختلفة معبرين عن سعادتهم بتلك الأغنية ، وقاموا أيضًا بتذكره والدعاء لله بالرحمة والمغفرة.

ألبوم رامي صبري الآخير

وفي سياق مختلف، يُشار أن آخر البومات الفنان رامي صبري الغنائية هو ألبوم "فارق معاك"، واحتوي الألبوم على12 أغنية، وتعاون رامي خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء هم تامر حسين، وهالة علي، وأحمد علي موسى، وأمير طعيمة، وهاني رجب، بالإضافة إلى أنه وزع أغنيتين وهما "وعجبي"، و"فارق معاك"، وتعاون مع مجوعة من الملحنين لباقي الألبوم وأبرزهم شادي حسن، ومديح، تميم، وعزيز الشافعي، وتوزيع طارق المتوكل.
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