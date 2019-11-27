Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تستضيف طالبان لمناقشة عملية السلام الأفغانية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني إن وفدًا من طالبان زار طهران وناقش الجهود الرامية إلى وضع حد لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال تقرير اليوم الأربعاء، إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني بارادار التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وإنهم ناقشوا استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين الأفغان.

وغرد المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين عبر تويتر ان الاجتماع عقد يوم الثلاثاء. رغم ندرتها، فهذه ليست المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين.

انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في سبتمبر. في الأسابيع التالية، سافر وفد من طالبان إلى روسيا والصين وإيران وباكستان.

وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غاني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.

كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيلهن ولم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.

وأوضح بيان أفغاني إن غاني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام. ويصر غاني على أن حكومته يجب أن تقود أي حوار مع طالبان، رغم رفض المتمردين التحدث مع ممثلي الحكومة. كما أن مستقبل مكتبه غير مؤكد، حيث تنتظر أفغانستان النتائج التي طال انتظارها لانتخابات سبتمبر الرئاسية.

في يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت طالبان سراح أمريكي وأسترالي كانا محتجزان كرهينة منذ عام 2016 في مقابل ثلاثة من كبار قادة طالبان. وقالت الجماعة المتمردة إن التبادل قد يساعد في إحياء مفاوضات السلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عملية السلام الأفغانية طالبان و افغانستان إيران تستضيف طالبان

أخبار تهمك

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا قالت صحف إسبانيا عن تعادل ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم كابول

وفد طالبان يزور الصين لمناقشة جهود السلام في أفغانستان

طالبان ترسل وفدا رفيع المستوى إلى إسلام أباد

وزير الخارجية الباكستاني يجتمع مع كبار قادة طالبان لاجراء محادثات

وزير باكستاني: لا يمكن حل النزاع الأفغاني إلا عبر الحوار

طالبان تعلن إطلاق سراح العديد من سجناءها في السجون الأفغانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status