إيران تستضيف طالبان لمناقشة عملية السلام الأفغانية

ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني إن وفدًا من طالبان زار طهران وناقش الجهود الرامية إلى وضع حد لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



وقال تقرير اليوم الأربعاء، إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني بارادار التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وإنهم ناقشوا استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين الأفغان.



وغرد المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين عبر تويتر ان الاجتماع عقد يوم الثلاثاء. رغم ندرتها، فهذه ليست المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين.



انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في سبتمبر. في الأسابيع التالية، سافر وفد من طالبان إلى روسيا والصين وإيران وباكستان.



وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غاني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.



كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيلهن ولم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.



وأوضح بيان أفغاني إن غاني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام. ويصر غاني على أن حكومته يجب أن تقود أي حوار مع طالبان، رغم رفض المتمردين التحدث مع ممثلي الحكومة. كما أن مستقبل مكتبه غير مؤكد، حيث تنتظر أفغانستان النتائج التي طال انتظارها لانتخابات سبتمبر الرئاسية.



في يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت طالبان سراح أمريكي وأسترالي كانا محتجزان كرهينة منذ عام 2016 في مقابل ثلاثة من كبار قادة طالبان. وقالت الجماعة المتمردة إن التبادل قد يساعد في إحياء مفاوضات السلام.

